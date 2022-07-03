إعلام إسرائيلي: تل أبيب تجهز حزمة من "مبادرات حسن النية تجاه الفلسطينيين" استعدادا لزيارة بايدن

أفادت القناة الإسرائيلية "13" بأن الجهاز الأمني الإسرائيلي أعد حزمة من "مبادرات حسن النية"، ستعرض على السلطة الفلسطينية بطلب من واشنطن استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت القناة أن "الإدارة الأمريكية باتت تفهم أن الوضع السياسي الحالي في إسرائيل لا يتيح تنفيذ خطوات دراماتيكية مع ذلك كان الطلب الأمريكي واضحا وهو تقديم أمر ما".

وأضافت أنه "بعد نقاشات خلال الأسابيع الأخيرة أعدت رزمة من مبادات حسن النية تشمل خطوات مركزية".

وتابعت أن "الخطوة الأولى تتمثل بإعلان إسرائيلي عن تعهد بالالتزام بدعم السلطة الفلسطينية للحصول بسرعة على التكنلوجيا الخليوية المتقدمة "جي 4"، وهي تكنولوجيا عادية بكل الغرب، لكن السلطة الفلسطينية لا تزال عالقة بها".

ولفتت إلى أن "الخطوة الثانية هي إتاحة وجود فلسطيني رمزي في معبر اللنبي، للمستوى السياسي سيتم قريبا عرض ثلاثة بدائل مختلفة بالخصوص بهذا الشأن"، موضحة أن "هذه قضية حساسة ولها تأثيرات تضاعف سيادة محمود عباس وفي إسرائيل يريدون منحه هذه البادرة".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوات تحتاج حاليا المصادقة النهائية لرئيس الحكومة يائير لابيد، الذي قال في خطابه الأول أمس أنه يمد يده للسلام مع الفلسطينيين".

وعلّق مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للقناة مؤكدا أن الأخير "يؤيد هذه الخطوة لدعم السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس، وإلى جانب ذلك يوجد لدينا أيضا طلبات من السلطة الفلسطينية وسيتم إدارة القضية في المحافل المناسبة".

المصدر: I24