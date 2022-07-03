العراق: ارتفاع حصيلة إصابات الكوليرا إلى 160 وتسجيل وفاتين

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الكوليرا في البلاد إلى 160، خلّفت حالتي وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بهذا الشأن: "آخر مستجدات مرض الكوليرا تم تسجيل 21 حالة مؤكدة جديدة 10 منها في كركوك و7 في ذي قار و3 في بغداد وإصابة واحدة في واسط تضاف إلى الإصابات المعلنة سابقا ليكون المجموع 160 إصابة مؤكدة بالكوليرا وحالتي وفاة الأولى في كركوك والثانية في بغداد".

وأضاف: " توزعت الإصابات بواقع 80 في كركوك وفي بغداد 39 و13 في ذي قار و10 في السليمانية و10 في ديالى و3 في المثنى و2 في بابل و2 في واسط وحالة واحدة في النجف".

وأكد أن "مؤسساتنا الصحية مستعدة للتعامل مع هذا المستجد وجميع الردهات جاهزة والأدوية والمستلزمات الصحية متوفرة ولكن نطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وحول مرض الحمى النزفية، قال البدر إن الوزارة سجلت "3 إصابات مؤكدة وحالتي وفاة، ليكون مجموع الإصابات منذ بداية العام 230 حالة مؤكدة منها 38 حالة وفاة".

وأشار إلى أن "هذا المرض ينتقل من خلال التماس المباشر مع الحيوانات المصابة أو من خلال حشرة القراد الناقلة، علاج الحيوانات المصابة ومكافحة الحشرات الناقلة بالدرجة الأولى من مسؤولية وزارة الزراعة".

وبين أن "هذا المرض خطير جدا ونسبة الوفاة به عالية وفي نفس الوقت نؤكد أن أكثر من نصف الإصابات المسجلة تقريبا تماثلت للشفاء التام وغادروا المؤسسات الصحية ".

المصدر: "سبوتنك"