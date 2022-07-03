قطر تعلن امتلاكها لجهاز "غير مسبوق" في الشرق الأوسط

أعلن مدير إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني القطري، أحمد آل إسحق، عن امتلاك بلاده جهازا غير ‏مسبوق في منطقة الشرق الأوسط.‏

وقال في تصريح لـ"الشرق" القطرية، إن "الجهاز هو البرج الافتراضي، والذي سيساهم في المستقبل في الاستغناء عن أبراج المراقبة التقليدية، ومن الممكن تركيبه في أي مكان، ويمكن من خلاله توجيه الطائرات عن طريق الشاشات والجهاز".

وأضاف، أنه "تم تركيب عدد من وحدات الجهاز الحديث في مطار الدوحة، وفي مطار حمد الدولى، كما سوف يتم الانتهاء من تركيب رادارين إضافيين في مطار حمد قريبا، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز ودعم حركة الطائرات على الممرات أثناء اقلاعها وهبوطها".

وتوقع وصول الحركة الجوية خلال بطولة "مونديال قطر 2022" لكرة القدم إلى أكثر من 1600 حركة جوية خلال اليوم الواحد، موضحا أنه "بعد التعافي التدريجي من تداعيات فيروس كورونا المستجد زادت معدلات الحركة الجوية بدولة قطر حيث تراوحت بين 750 و800 حركة جوية يوميا".

وتنظم منافسات "مونديال قطر 2022" المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

المصدر: "سبوتنيك" + "الشرق" القطرية