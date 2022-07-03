مصر.. إحباط تهريب عملات ذهبية عبر مطار القاهرة

نجح رجال الأمن بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة لتهريب عدد من العملات الذهبية التذكارية.

وذكر موقع "القاهرة 24"، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك البريد السريع، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية، في طرد بوزن 500 جرام مصدر إلى الشارقة بدولة الإمارات.

وبفتح الطرد تبين وجود غلاف بلاستيك شفاف به 20 عملة نقدية تذكارية مصريه ذهبية اللون، فئات نصف جنيه وجنيه و5 جنيهات و10 جنيهات.

وتم عرض العملات على مصلحة الدمغة والموازين، فأفادت بأن العملات المضبوطة من الذهب عيار 21 بوزن 240.3 جرام، وقرر محمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.

المصدر: "القاهرة 24"