إحالة الفنان المصري مصطفى هريدي للجنايات

قررت جهات التحقيق في مصر إحالة الفنان مصطفى هريدي للمحاكمة الجنائية بتهمة صدم سيارة تقلّ 4 أشخاص في منطقة الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة.

وبحسب جهات التحقيق، من المقرر أن تكون أولى جلسات الفنان مصطفى هريدي، أمام محكمة الجنايات يوم 18 يوليو الجاري.

واستمعت النيابة العامة في مصر، لأقوال المصابين فى الحادث المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي ماركة "كيا سيراتو"، فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابين والذي أدلى بعضهم بأقواله فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرا لحالتهم الصحية، "أنهم كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير".

يشار إلى أنه في 22 مايو الماضي، قررت نيابة الجيزة بمصر، إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري (نحو 550 دولارا)، بعد اتهامه بإصابة 4 أشخاص صدمهم بسيارته بسبب سيره بسرعة جنونية، وذلك بعدما أوقفته السلطات المصرية.

وقبل قرار إخلاء السبيل، باشرت النيابة العامة المصرية، التحقيق مع الفنان هريدي لسماع أقواله وشهود الإثبات، حول الواقعة، وطلبت من الأجهزة الأمنية إجراء تحرياتها حول الحادث، للوقوف على ملابساته.

المصدر: مواقع مصرية محلية