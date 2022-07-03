السعودية.. من هي الشيهانة العزاز نائبة أمين مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة؟

صدر يوم الأحد أمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز، نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وولدت الشيهانة في الرياض، ودرست القانون في جامعة دورهام في المملكة المتحدة، وحصلت على شهادة البكالورويس في الحقوق بمرتبة الشرف عام 2008.

إقرأ المزيد

وتلقت الشيهانة التدريب العملي على المحاماة في كل من دبي والكويت، جامعة نوتردام، جامعة بوكوني في إيطاليا، المعهد الدولي للتطوير الإداري التابع لكلية الأعمال في لوزان بسويسرا، ومعهد إنسياد للدراسات العليا.

وعملت الشيهانة في إدارة الأعمال في "فونتينبلو" بفرنسا، وحصلت على خبرة عالية جدا في المكتب الذي عملت فيه بنيويورك، حيث قدمت استشارات قانونية في مجالات مختلفة منها: الرعاية الصحية، والطيران، والدفاع، والأوراق المالية، والاتصالات.

كما أن جامعة هارفرد في بوسطن قامت باستضافة الشيهانة لتلقي فيها محاضرات، وتم استضافتها أيضا من قِبل مجلس الشؤون العالمية في كلية القانون في جامعة ويسترن نيو إنغلاند الأمريكية.

وتعد الشيهانة من أوائل المحاميات السعوديات التي تجاز من مجلس نيويورك، وبعد عودتها إلى السعودية عملت في شركة معروفة بالمحاماة في العاصمة الرياض، وبعد ذلك عملت على تطوير مستقبلها المهني حيث تمكنت من الوصول لمنصب مديرة العقود في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

خلال مسيرتها تمكنت من شغل مناصب متعددة والحصول على جوائز وألقاب عديدة منها شغل منصب مساعدة بشركة بيكر آند ميكنزي، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة ما بين العامين 2008 إلى 2012، وشغلت منصب مساعدة أولى في شركة فينسون آند ال كينز، وذلك في الفترة ما بين العامين 2012 إلى 2016، وشغلت منصب مستشارة قانونية في شركة فينسون آند ال كينز، والواقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في العام 2017.

كما شغلت الشيهانة منصب المستشارة القانونية والأمينة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية منذ العام 2018، وتمكنت أيضا من شغل منصب عضو اللجنة الإدارية التنفيذية للصندوق نفسه.

وفي بداية انضمام الشيهانة إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، شغلت منصب مديرة الصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية وذلك في العام 2017.

وتمكنت من الحصول على لقب "صانعة الصفقات"، وذلك من قبل مجلة فاينانس موينثلي في المملكة المتحدة، عام 2016.

كما تمكنت من الحصول على جائزة القانونية من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو، وجائزة الشخصية النسائية، في العام 2019.

وتم اختيار الشيهانة العزاز ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، وذلك في العام 2020.

كما حصلت على جائزة نساء في القانون التجاري، وهذه الجائزة يُكرم بها أفضل المستشارين القانونيين وأفضل المحامين بالمؤسسات المالية والشركات تقديرا لتميزهم في حل المشكلات، وتقديرا لجهودهم المبذولة أيضا، ولتميزهم في عقد وإبرام الصفقات المربحة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية