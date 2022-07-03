وفاة فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي

أفاد مصدر طبي فلسطيني، اليوم الأحد، بوفاة فتى فلسطيني كان قد أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي السبت في بلدة جبع القريبة من مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الشاب كامل عبد الله علاونة (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي للاحتلال في البطن واليد في جنين".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الفتى كامل يحمل اسم أخيه كامل الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في العام 2003.

وتشهد مدينة جنين وقراها مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ مارس الماضي، إذ كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في تلك المنطقة شمال الضفة الغربية عقب تنفيذ شبان من جنين هجمات داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل 19 إسرائيليا.

وبمقتل الفتى علاونة الأحد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في مدينة جنين وقراها إلى 28 فلسطينيا من بينهم الصحفية شيرين أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قناة الجزيرة القطرية منذ 25 عاما.

المصدر: أ ف ب