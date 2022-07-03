الناطق الإعلامي لنادي الأسير الفلسطيني يوضح سبب وفاة أكبر الأسيرات سنا

شرح الناطق الإعلامي لنادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار تفاصيل وفاة الأسيرة سعدية فرج الله ( 68 عام ) في سجن الدامون خلال لقائه ببرنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل.

النجار أوضح ما جرى مع الأسيرة الفلسطينية التي تعد أكبر الأسيرات الفلسطينيات سنا في السجون الإسرائيلية قائلا:

"اعتقلت أمام الحرم الإبراهيمي في 18 ديسمبر لعام 2021 لم تكن تعاني من أي أمراض خلال اعتقالها تعرضت للاعتداء من قبل المستوطنين وهناك فيديو يظهر ذلك وهي تبكي وتطلب المساعدة".

الناطق الإعلامي لنادي الأسير أضاف":

"تم نقلها بعد ذلك إلى مراكز التحقيق وتمت معاملتها معاملة مهينة وظلت مقيدة لساعات طويلة مربوطة على كرسي صغير لم يتم إعطاؤها الطعام لعدة أيام رغم هذا العمر الكبير ثم نقلت إلى مركز تحقيق آخر وخضعت هناك لتحقيق لمدة ثلاثين يوما، حول اتهامها بأنها حاولت تنفيذ عملية أمام الحرم الإبراهيمي".

النجار أشار أيضا إلى ما حدث معها داخل سجن الدامون:

"نقلت إلى سجن الدامون الذي يفتقر إلى أدنى مستويات الحياة الإنسانية، خلال اعتقالها عانت من عدة أمراض نتيجة الاعتداء عليها حيث تبين أن هناك ارتفاعا في الضغط والسكري وهذه الأمراض إذا اجتمعت عند أي أسير كبير في السن تكون خطرا على حياته.

فيما قدمت الأسيرات طلبا إلى إدارة المعتقل لنقل هذه المسنة إلى العلاج ولكن لم يوافقوا على ذلك إلى أن توفاها الله".