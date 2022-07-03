وزير الخارجية المصري: لدينا اتصالات مع روسيا وأوكرانيا للدفع نحو حل الأزمة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، أن "الأزمة الأوكرانية الروسية لها تأثير على كافة دول العالم".

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وفي مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، أشار سامح شكري إلى أن "مصر أكبر مستورد القمح في العالم، لكن لدينا احتياطي يكفي شعبنا، ونعمل على توفير كميات أخرى".

ولفت شكري إلى "أهمية التعاون مع الأمم المتحدة لضمان خروج آمن للحبوب والتعاطي بجدية مع الأمن الغذائي"، مؤكدا أن "مصر لديها اتصالات مع كافة الأطراف، وهدفها استعادة الاستقرار ووقف الأعمال العسكرية بصفة عامة كي تنتهي الأزمة بشكل كامل".

وفي إطار الحديث عن البرنامج الاقتصادي المصري، شدد سامح شكري على أن "مصر ستبذل كل جهد للتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء لإعادة الأمن والاستقرار للساحة الأوروبية ويجنب التداعيات المؤثرة على دول العالم".

من جهته، قال وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبيرغ، إن "بلاده تتوافق مع مصر في رؤيتها لإرساء الاستقرار في ليبيا"، موضحا أن "التظاهرات الأخيرة في ليبيا ناتجة عن عدم التوافق ورفض الشارع الليبي لعدم تحقيق توافق".

المصدر: "اليوم السابع"