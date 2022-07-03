الجيش الإسرائيلي يكشف عن شرط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن شرط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، بعد أنباء عن إمكانية عقد الصفقة غداة عرض مقطع فيديو يظهر تدهور صحة جندي إسرائيلي أسير لديها.

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ونقل موقع "معا" الإخباري عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، قوله: "بالنسبة لنا، لا مجال لإبرام صفقة أسرى مع "حماس"، بدون أن تشمل أورون شاؤول وهدار غولدين".

ويأتي ذلك يعد أن عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، تأكيدا لما أعلنته عن تدهور حالته الصحية، حيث أظهرت المشاهد الأسير الذي عرفته بأنه الجندي الإسرائيلي هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أكسجين.

المصدر: "معا"