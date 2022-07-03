الأمن السعودي يعلن القبض على مصري بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج

أعلنت السلطات السعودية القبض على مقيم مصري لإعلانه توفير سكن ونقل للحجاج بغرض الاحتيال.

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وفي بيان له، قال الأمن العام السعودي موضحا: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية، لإعلانه عبر شبكات التواصل الاجتماعي توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال".

وأشارت إلى أنه "جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم لإعلانه توفير سكن ونقل للحجاج بغرض الاحتيال pic.twitter.com/XRZiH2q4by — الأمن العام (@security_gov) July 2, 2022

وكان الأمن العام قد نشر على صفحته في مواقع التواصل أرقاما هاتفية للإبلاغ عن حملات "الحج الوهمية".

للإبلاغ عن حملات الحج الوهمية، اتصل بالرقم (911) لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة و(999) لبقية مناطق المملكة. pic.twitter.com/F6Jpr7whap — الأمن العام (@security_gov) June 21, 2022

المصدر: RT