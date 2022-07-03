 
مباشر

الأمن السعودي يعلن القبض على مصري بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج

أخبار العالم العربي

الأمن السعودي يعلن القبض على مصري بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج
AP Amr Nabil
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tckc

أعلنت السلطات السعودية القبض على مقيم مصري لإعلانه توفير سكن ونقل للحجاج بغرض الاحتيال.

إقرأ المزيد
السعودية.. الوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو
السعودية.. الوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو

وفي بيان له، قال الأمن العام السعودي موضحا: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية، لإعلانه عبر شبكات التواصل الاجتماعي توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال".

وأشارت إلى أنه "جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان الأمن العام قد نشر على صفحته في مواقع التواصل أرقاما هاتفية للإبلاغ عن حملات "الحج الوهمية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا