تونس.. "اتحاد الشغل" يترك لقواعده حرية التصويت في الاستفتاء‎‎ على الدستور

أعلن أمين عام "اتحاد الشغل" التونسي، نور الدين الطبوبي، أن الاتحاد سيترك لقواعده المنظمة حرية المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وحرية التصويت بنعم أو لا.

وأفادت إذاعة "موزاييك أف أم" بأن "الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي عقدت صباح السبت في الحمامات بحضور خبراء في القانون الدستوري، أن تترك لقواعد المنظمة حرية المشاركة في الاستفتاء وحرية التصويت بنعم أو لا".

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وأضافت أن الهيئة فوضت المكتب التنفيذي إصدار بيان مطول يعلل فيه ما شاب مسار صياغة الدستور خاصة في ما يتعلق بمدنية الدولة.

المصدر: "موزاييك أف أم"