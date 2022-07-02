الصفدي يعلق على تشكيل "ناتو شرق أوسطي" يضم إسرائيل ودولا عربية (فيديو)

علق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي، تشارك فيه إسرائيل ودول عربية.

وصرح الصفدي في مقابلة مع صحيفة "النهار العربي" اللبنانية يوم السبت، بأنه لم يتم طرح أي شيء على الأردن يتعلق بمنظومة دفاعية تكون إسرائيل جزءا منها.

وقال: "لم يطرح علينا "ناتو" بمعنى ما قيل في الإعلام" ولا يوجد حديث حول منظومة دفاعية إقليمية تكون إسرائيل جزءا منها".

وردا على سؤال حول تشكيل تحالف عربي مع إسرائيل لمواجهة إيران، شدد الوزير على أن هذا الأمر ليس مطروحا، مضيفا أن ما طرح بخصوص تحالف عربي تشارك فيه تل أبيب لمواجهة إيران لم يسمع به الأردن ولم يطرح على المملكة.

كما أكد أن الموضوع لن يطرح في القمة التي من المقرر أن تجمع قادة 9 دول عربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة جدة السعودية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الأردن يقف مع أي طرح يدعم التكامل والتعاون العربي سواء كان دفاعيا أو لمحاربة الإرهاب أو الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي وأي قضايا أخرى.

وبخصوص معاهدة الدفاع العربي الموقعة منذ خمسينيات القرن الماضي، قال إنها ليست موجودة حاليا، وذلك في حديثه عن إمكانية وجود آلية عمل عربي مشترك لمواجهة ما وصفه بـ "التحديات المشتركة".

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجامعة العربية التشاوري في بيروت، جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وجوب عدم السماح بانهيار لبنان، ولكنه أشار إلى أن الخطوة الأساس للإنقاذ هي "التوصل إلى آلية سياسية قادرة على تلبية تطلعات الشعب والاستقرار السياسي تمهيدا لترجمة الدعم الاقليمي والدولي".

وعن الانفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية والخطوات التالية، لفت في حديث إلى "النهار العربي"، إلى أن "زعماء الخليج يقولون إنهم مستعدون لمساعدة لبنان، ولكن هناك قضايا بحاجة إلى إنضاج، والكل ينتظر الاستحقاقين المقبلين في لبنان، تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية".

المصدر: صحيفة "النهار العربي" اللبنانية