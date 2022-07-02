مصر.. اندلاع حريق ضخم في مصنع بمدينة السلام

اندلع حريق ضخم في أحد المصانع بمدينة السلام في مصر، فيما تحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على النار.

وأكد مصدر بالحماية المدنية لـ"القاهرة 24" أن الحريق لم يوقع خسائر بشرية أو إصابات للأشخاص الموجودين في نطاقه حتى اللحظة، مؤكدا أن رجال الحماية تحاول السيطرة على الحريق.

فيما أشار المصدر إلى أن رجال الحماية المدنية قاموا بفرض كردون أمني في المنطقة التي اندلع بها الحريق، ولا زالت عمليات الإطفاء والتبريد مستمرة.

المصدر: "القاهرة 24"