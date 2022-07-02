ينام على ملايين الجنيهات.. فيديو لشقيق "مستريح الماشية" يستفز ضحاياه

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لشقيق "مستريح الماشية" في أسوان يستفز ضحاياه، حيث ظهر فيه نائما على ملايين الجنيهات.

وألقى موقع "صدى البلد" المصري الضوء على ردود أفعال الضحايا عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه شقيق مستريح رؤوس الماشية، وهو ينام فوق الملايين من الجنيهات، والتي هي في الأصل أموال الضحايا.

دي الفلوس اللي كانت مع الحصاوي واحد من كتير مستريحين #مستريح_اسوان

راحت فين؟ pic.twitter.com/KZHQ5KvVMw — 🔻فاط🌴ـنۃ🔺 (@fatnnaahmed) June 23, 2022

وصرح أحد ضحايا المستريح ويدعى عبد الله . م بإدفو، تعليقا على الفيديو "لا أقول سوى حسبي الله في هؤلاء النصابين وأسرهم وذويهم فقد أخذوا شقى عمرنا"، حيث أن كل الضحايا كانوا قد قدموا الغالي والنفيس من أموال أو غيرها لديهم إلى هؤلاء المستريحين، ولكن كان الهدف هو تحسين الظروف المعيشية، وذلك لأن كل واحد كان لديه حلم وطموح أنه يكبر ويزود من مدخراته المالية، لمواجهة ظروف الحياة الصعبة.

من جهته، طالب ضحية ثاني يدعى ممدوح . م بضرورة إلقاء القبض على شقيق المستريح الذي ظهر في الفيديو، لأنه بهذا المقطع المتداول يستفز كل الضحايا وكل الناس حتى غير المتضررين، مشيرا إلى أنه لو تم إلقاء القبض عليه هو وكل من كان يعمل مع المستريحين وكوّنوا أموالا وثروات هائلة، من الممكن أن يتم أخذ هذه الأموال وإعادتها مرة أخرى لأصحابها.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري