مصر تغلق منطقة ساحلية بعد مصرع سائحة نمساوية هاجمتها سمكة قرش

أغلقت السلطات المصرية يوم السبت منطقة ساحل الغردقة غداة هجوم سمكة قرش على سائحة نمساوية كانت تسبح قبالة أحد المنتجعات هناك، مما أدى لمصرعها.

وقال مسؤول صحي مصري إن المرأة البالغة من العمر 68 عاما، والتي فقدت ساقا وذراعا في هجوم سمكة القرش، توفت بعد فترة وجيزة من إحضارها إلى مستشفى خاص بالغردقة.

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وأضاف أن السائحة كانت بالكاد على قيد الحياة عندما تم إيداعها المستشفى يوم الجمعة، وأن محاولات الطاقم الطبي لإنعاشها باءت بالفشل.

وفقا لوثيقة داخلية صدرت عن مكتب محافظ البحر الأحمر، قررت السلطات إغلاق المنطقة لمدة ثلاثة أيام وحظر جميع "الأنشطة البحرية" بما فيها الغوص والغطس وركوب الأمواج، كما تم منع قوارب الصيد من دخول المياه قبالة الغردقة.

وتم تداول مقطع مصور على الإنترنت يزعم أنه يظهر الهجوم على المرأة من قبل سمكة القرش بالقرب من الشاطئ نسبيا، كما يرى من رصيف قريب.

وفي المقطع المصور، تحول لون الماء حول المرأة إلى الأحمر بسبب تدفق الدم في حين قام المارة على الرصيف بإلقاء عوامة تجاهها، ولم يتضح بعد كيف تمكنت من الوصول إلى الشاطئ.

وكانت هجمات أسماك القرش نادرة نسبيا في المنطقة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في مصر في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2020، فقد صبي أوكراني صغير ذراعه وفقد مرشد سياحي مصري إحدى ساقيه في هجوم لسمكة قرش.

وفي عام 2010، تسببت سلسلة من هجمات لأسماك القرش في مقتل سائح أوروبي وتشويه العديد من الآخرين قبالة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء في الجانب الآخر عبر البحر الأحمر من الغردقة.

المصدر: أ ب