الأسد يستقبل عبد اللهيان ويبحث معه العلاقات السورية الإيرانية

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، وبحث الجانبان العلاقات بين دمشق وطهران.

وحسب الرئاسة السورية، بحث الأسد مع عبد اللهيان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة والتعاون الوثيق الذي يجمع سوريا وإيران في مختلف المجالات، فضلا عن آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادُل وجهات النظر حولها.

وقال الأسد إن "العلاقة المتينة التي ترسخت خلال عقود مضت بين سوريا وإيران، صارت اليوم علاقة يمكن وصفُها بأنها تحالف الإرادة في مواجهة مساعي الهيمنة الغربية على العالم".

بدوره، اعتبر الوزير عبد اللهيان أن زيارة الأسد الأخيرة إلى طهران "شكلت منعطفا كبيرا، وكان لها نتائج عميقة على العلاقات بين البلدين"، مؤكدا بالوقت ذاته موقف بلاده "الثابت في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

كما وضع عبد اللهيان الأسد في صورة المحادثات التي جرت على هامش قمة بحر قزوين الأسبوع الماضي، وآخر تطورات المفاوضات الجارية بخصوص الملف النووي الإيراني.

المصدر: RT