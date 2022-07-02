الكويت.. وزارة الإعلام تلغي تصاريح 50 صحيفة إلكترونية
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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية إلغاء تراخيص 50 صحيفة إلكترونية، لمخالفتها أحكام قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني في البلاد.
وحسب صحيفة "القبس" المحلية، فقد أصدرت الوزارة قرارها بحق الصحف الـ 50 لارتكابها مخالفات عدة، منها استغلال بعضها التراخيص بتأجيرها أو بيعها والتنازل عنها دون موافقة الوزارة، وهو ما يعد مخالفة لقانون الإعلام.
كما شملت المخالفات عدم مباشرة بعض هذه الصحف لنشاطها، فيما انتهت مدة ترخيص البعض ولم تطلب التجديد من الوزارة.
المصدر: "القبس"