تونس.. وزير الداخلية يؤكد تعرض أمن البلاد لتهديدات إرهابية

أكد وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، يوم السبت، وجود تهديدات إرهابية تستهدف أمن تونس ورموزها واستقرارها، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأفادت إذاعة "إكسبريس أف أم" التونسية نقلا عن شرف الدين قوله خلال إشرافه اليوم على ندوة الولاة، إن مثل هذه التهديدات تواترت لا سيما وأن البلاد قادمة على محطات هامة منها الاستفتاء على الدستور الجديد، وانطلاق موسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي والمهرجانات الصيفية.

إقرأ المزيد

وصرح بأن تونس تعيش وضعا عاما يتسم بالاستقرار الملحوظ في كافة أرجاء الوطن باستثناء بعض التحركات الاجتماعية على خلفية مطالب مهنية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تحرص على التعامل مع كل المستجدات في كنف الاحترام للحقوق الأساسية للمواطنين".

وثمن الوزير التونسي الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للكشف عن العناصر الإرهابية ومخططاتها، والتصدي لكل أنواع الجريمة.

وتأتي تأكيدات شرف الدين بعد نحو أسبوع من كشف الداخلية التونسية عن مُخطط لاستهداف رئيس البلاد قيس سعيد في شخصه أو محيطه أو مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية التونسية فضيلة الخليفي، خلال مؤتمر صحفي وصفته بـ "الاستثنائي" عقدته يوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية في بلادها "توفرت لها معطيات متقاطعة حول وجود مخطط يستهدف رئيس الجمهورية.

وأكدت فضيلة الخليفي تورط أطراف داخلية وخارجية في هذا المخطط الذي اعتبرته استهدافا لأمن الدولة من خلال استهداف رئيس الجمهورية، كما يهدف إلى تعكير صفو الأمن العام، لافتة إلى أن" التحريات متواصلة"، دون أن تُقدم المزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تونسية