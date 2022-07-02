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العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان يبرقان إلى رئيس بيلاروس لوكاشينكو

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العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان يبرقان إلى رئيس بيلاروس لوكاشينكو
AP Saudi Press Agency
ل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
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أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك سلمان في برقيته للوكاشينكو، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت"واس" أن الأمير محمد بن سلمان عبر في برقيته لرئيس بيلاورس عن "عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

المصدر: "واس"

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