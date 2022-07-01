الدبيبة: أضم صوتي للمتظاهرين في عموم ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يوم السبت أنه "يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد".

وأضاف الدبيبة في تدوينة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات".

وتابع قائلا: "الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، هي نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، ما ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية".

أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد، على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات، والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي ونفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط والذي ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 1, 2022

والجمعة، شهدت عدة مدن ليبية بما فيها العاصمة طرابلس، مظاهرات غاضبة احتجاجا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين من يسموا بأطراف الأزمة.

وتمحورت المطالب حول التعجيل بالانتخابات، وتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، في شرق، وغرب وجنوب الوطن.

المصدر: RT + "بوابة الوسط" الليبية