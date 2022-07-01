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ليبيا.. مقتل 3 متظاهرين أمام مقر حكومة الدبيبة

أخبار العالم العربي

ليبيا.. مقتل 3 متظاهرين أمام مقر حكومة الدبيبة
AP Hazem Ahmed
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
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ذكرت مصادر متفرقة ووسائل إعلام ليبية أن "ثلاثة متظاهرين قتلوا أمام مقر حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة" بالعاصمة طرابلس، خلال احتجاجات شهدتها منطقة طريق السكة.

وحسب المصادر نفسها فإن الضحايا الثلاثة هم: أحمد العباني وسالم العمالي وعبدالرحيم القرقوطي، بعد إطلاق نار من قبل عناصر مسلحة تابعة لجهاز دعم الاستقرار.

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وتشهد ليبيا مظاهرات عارمة فى عدة مدن طالب فيها المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية واجراء انتخابات عاجلة وحل الأجسام السياسية وتسليم البلاد للمجلس الاعلى للقضاء.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT

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