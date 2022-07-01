الجامعة العربية: أبوالغيط يستقبل نوابا لبنانيين من "الجبهة السيادية"

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وفدا من النواب اللبنانيين عن تكتل "الجبهة السيادية من أجل لبنان"، بمقر إقامته في بيروت التي وصل إليها الجمعة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن "اللقاء مع النواب اللبنانيين، الذين كان على رأسهم اللواء النائب أشرف ريفي، كان يهدف إلى وضع الجامعة العربية في صورة التطورات الجارية في لبنان في المرحلة الحالية، وفي أعقاب الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، والسعي إلى تأليف حكومة جديدة".

وأضاف رشدي أن "أبوالغيط استمع باهتمام إلى قراءة النواب اللبنانيين للأوضاع في البلاد، وشدد على أن سيادة لبنان معنى مهم يتعين التمسك به".

ومضى قائلا إن "الجامعة العربية حريصة على مواكبة لبنان في كافة المحطات المهمة التي يمر بها، وأن الأولوية اليوم تنصب على كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء التي يواجهها المواطنون وكذلك الاستحقاقات الوشيكة وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

ويشارك أبوالغيط غدا في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت، والذي يُعد مناسبة دورية لتبادل الرأي، وتعزيز التنسيق بين وزراء الخارجية العرب.

المصدر: RT