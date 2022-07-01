وزير التعليم المصري يتحدث عن سبب انتشار جدري القردة في العالم

تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، عن سبب تفشي جدري القردة في ظل ظهوره بعدد من دول العالم مؤخرا.

وقال الوزير: "جدري القرود، فيروس متواجد في العالم منذ الخمسينات وانتشر /مؤخرا/ من خلال فئة المثليين الذين نظموا حفلة في إسبانيا"، مشيرا إلى أن "مصر ترى الأزمة ومستعدة لها".

كما أكد عبد الغفار أن بلاده خالية من الفيروس.

المصدر: "المصري اليوم"