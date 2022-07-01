وزير التعليم المصري يتحدث عن سبب انتشار جدري القردة في العالم
Globallookpress
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تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، عن سبب تفشي جدري القردة في ظل ظهوره بعدد من دول العالم مؤخرا.
وقال الوزير: "جدري القرود، فيروس متواجد في العالم منذ الخمسينات وانتشر /مؤخرا/ من خلال فئة المثليين الذين نظموا حفلة في إسبانيا"، مشيرا إلى أن "مصر ترى الأزمة ومستعدة لها".
كما أكد عبد الغفار أن بلاده خالية من الفيروس.
المصدر: "المصري اليوم"