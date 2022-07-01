مصر.. تعليق يافطة High Risk على جناح رجل أعمال في المستشفى موقوف بتهمة الاتجار بالبشر

أصيب رجل الأعمال المصري محمد الأمين المحبوس على ذمة قضية الاتجار بالبشر بوعكة صحية في السجن، حيث نقلته قوات الأمن إلى المستشفى تحت حراسة مشددة ليخضع للفحوصات تمهيدا لعمل جراحي.

وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن إدارة المستشفى وضعت يافطة على الجناح الخاص برجل الأعمال محمد الأمين، باسم "High Risk" لتطور حالته الصحية، أثناء تلقي العلاج من السرطان.

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وسبق أن رحلت الأجهزة الأمنية رجل الأعمال محمد الأمين إلى سجن 15 مايو، عقب إدانته أمام محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاتجار بالبشر، وهتك عرض 7 فتيات قاصرات، بالقوة والتهديد، وغرامة 200 ألف جنيه"، قبل أن تقوم بنقله إلى سجن وادي النطرون بعد ذلك أصيب بوعكة صحية استلزمت إجراء فحوصات طبية له.

وكشفت المحكمة أسباب حكمها على رجل الأعمال محمد الأمين، موضحة أنه ثبت من تفريغ النيابة العامة لأحد هواتف المتهم المحمول المضبوطة احتوائه على عدد من الصور للمتهم مع ثلاثة ضحايا.

وقالت إن الأولى صورة متحركة لايف يداعب فيها أذن فتاة، وأخرى أثناء تواجدهن في وضع الجلوس على السرير الخاص بالمتهم في منزله، وأخرى تظهر اتكائه برأسه على ظهر فتاة.

وذكرت أن رجل الأعمال استقبل المجني عليهن وأرسلهن لشراء ملابس بحر، وغيرها باهظة الثمن ورافقهن للتنزه باليخت الخاص به والسباحة معهن.

وأشارت إلى أنه من أسباب معاقبة محمد الأمين هي إقامة الفتيات معه في مصيفه الخاص لمدة أسبوع حيث بدأ في تنفيذ مأربه منهن، حيث استغل سباحته رفقة المجني عليها السادسة وتحسس موضع عفتها بيده، ثم طلب منها النوم بجانبه بحجرة في فيلته وحسر عنها ملابسها من أسفل كاشفا عورتها.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري