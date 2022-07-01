العراق.. تخصيص معاشات للكرديات الإزيديات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنها اعتبار من أغسطس المقبل، ستبدأ بتسجيل الناجيات الإزيديات لغرض منحهن معاشات شهرية وتعويضات.

وقالت المديرة العامة لشؤون الناجيات سراب إلياس: "ستتم مقابلة الناجيات، بالإضافة إلى فتح موقع إلكتروني لمن تقيم منهن خارج العراق، لكن التعويضات لا تشمل أطفال داعش".

وأضافت، أن "تسجيل أسماء الناجيات من تنظيم داعش سيبدأ في شهر أغسطس المقبل، لمنحهن رواتب للمرة الأولى، تنفيذا لقانون الناجيات الإيزيديات"، لافتة إلى أن "عملية التسجيل ستجري عن طريق الوزارة".

وتابعت: "عدد المختطفات الإزيديات يصل إلى نحو 3000، لكن عدد المختطفات من المسيحيات، الشبكيات والتركمانيات ليس واضحا، كما أن القانون لا يشمل الأطفال الذين ولدوا نتيجة اعتداء عناصر داعش على المختطفات".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة للناجيات اللواتي يقمن خارج العراق، سيتم تسجيل أسمائهن من خلال موقع إلكتروني، سيفعل قريبا، أما بالنسبة لإقليم كردستان العراق، فتبحث الوزارة فتح مكتب لها في محافظة دهوك، لتسهيل تسجيل الناجيات اللواتي يقيم قسم منهن في المحافظة".

من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، تسجيل محاكم نينوى 1259 كوردية إزيدية خطفن من قبل داعش، منهن 564 دون 18 عاما، مبينا أن "مصير 145 إيزيدية مازال مجهولا".

وأقر قانون "الناجيات الإزيديات" في مارس عام 2021 من قبل مجلس النواب العراقي، وشكلت الحكومة العراقية في يوليو من العام ذاته، المديرية العامة لشؤون الناجيات من تنظيم "داعش"، وعينت سراب إلياس، وهي إزيدية، مديرا عاما لها، وينص القانون، على منح المشمولة بأحكام القانون، قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجانا، وصرف راتب شهري لها لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي الذي يبلغ 400 ألف دينار.

ويأتي منح الرواتب والامتيازات الأخرى للمرة الأولى للناجيات من تنظيم داعش، بعدما أقر مجلس النواب العراقي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في يونيو الماضي، بتمويل يبلغ 25 مليار دينار.

المصدر: "رووداو"