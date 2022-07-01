إصابة 92 فلسطينيا خلال تفريق الجيش الإسرائيلي بالقوة مسيرة كفر قدوم الأسبوعية (فيديو + صور)

أصيب 92 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وتعرض العشرات للاختناق بالغاز يوم الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي بالقوة مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرقي قلقيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 92 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وشاركت جماهير واسعة من أبناء محافظة قلقيلية في المسيرة إحياء للذكرى الـ 11 عاما على انطلاقتها.

ورفع المتظاهرون علم فلسطين واليافطات المنددة بالاستيطان، وسط هتافات منددة بجرائم القوات الإسرائيلية.

وتوجه المشاركون في المسيرة نحو شارع القرية الرئيسي الذي تغلقه السلطات الإسرائيلية منذ 17 عاما.

وأطلق الجيش الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بالرصاص والاختناق.

📷 #صور| جانب من المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. pic.twitter.com/DJggXDUUWt — فلسطين لايف | PL Plus (@pl_plus1) July 1, 2022

كفر قدوم اليوم ،، pic.twitter.com/OhV8wakx9k — Imad Qaraqra عماد قراقرة (@IQaraqra) July 1, 2022

حركة فتح في مسيرة كفر قدوم من نقطة صفر في مواجهة المحتل اليوم✌️✌️ pic.twitter.com/tlZ7DH6L7s — شبكة القلعة الإعلامية (@alklaanews) July 1, 2022

المصدر: وفا + وسائل إعلام فلسطينية