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إصابة 92 فلسطينيا خلال تفريق الجيش الإسرائيلي بالقوة مسيرة كفر قدوم الأسبوعية (فيديو + صور)

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إصابة 92 فلسطينيا خلال تفريق الجيش الإسرائيلي بالقوة مسيرة كفر قدوم الأسبوعية (فيديو + صور)
Gettyimages.ru
إصابة 92 فلسطينيا خلال قمع القوات الإسرائيلية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
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أصيب 92 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وتعرض العشرات للاختناق بالغاز يوم الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي بالقوة مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرقي قلقيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 92 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وشاركت جماهير واسعة من أبناء محافظة قلقيلية في المسيرة إحياء للذكرى الـ 11 عاما على انطلاقتها.

ورفع المتظاهرون علم فلسطين واليافطات المنددة بالاستيطان، وسط هتافات منددة بجرائم القوات الإسرائيلية.

وتوجه المشاركون في المسيرة نحو شارع القرية الرئيسي الذي تغلقه السلطات الإسرائيلية منذ 17 عاما.

وأطلق الجيش الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بالرصاص والاختناق.

المصدر: وفا + وسائل إعلام فلسطينية

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