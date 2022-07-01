حقيقة "وفاة فتاة الأستوب" السودانية بعد طلاقها

تداول ناشطون وصفحات على "فيسبوك" أنباء "وفاة عروس الموسم في السودان المهندسة إسلام الشهيرة بـ"فتاة الأستوب"، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية".

ونشر عدد من متابعي موقع "تويتر" خبر وفاتها صباح اليوم الجمعة، فيما عاود آخرون نشر معلومات منقولة عن زوجعا تؤكد أنها بخير وأن خبر وفاتها مجرد شائعة.

وفاة فتاة الاستوب 1/7/2000/22 يوم الجمعة

سبب الوفاه هبوط عام في الدورة الدموية

المصدر صفحة الاعلامية منهل الطرفي

ان لله وانا اليه راجعون ،اللهم أرحمه واغفر لها وأجعل مثواها الجنة ،ربنا يعوض شبابك الجنة . pic.twitter.com/eUb9os88Ub — AbdueIRazekMusaAdam (@AbdorazeqM) July 1, 2022

فيما أكد حساب إخباري سوداني أن وفاتها شائعة، وقال: "مصطفى البرنس يعود وينفي خبر وفاة فتاة الاستوب بعد أن أعلن وفاتها إثر هبوط في الدورة الدموية ويقول طلعت نائمة!

مصطفى البرنس يعود وينفي خبر وفاة فتاة الاستوب بعد أن أعلن وفاتها إثر هبوط في الدورة الدموية ويقول طلعت نائمة! — 🖋‏أخبار السودان 🇸🇩📸 (@Sudan_News12) July 1, 2022

بدورها ذكرت مغردة حملت اسم لولا، أن "خبر وفاة فتاة الاستوب إشاعة.. زوجها ينفي الخبر ويقول إنها بصحة وسلامة وسط الأسرة.. تعبنا والله من دراما البلد دي".

#عاجل خبر وفاة فتاة الاستوب إشاعة

زوجها ينفي الخبر ويقول أنها بصحة وسلامة وسط الأسرة

تعبنا والله من دراما البلد دي ... — لولا (@HalaAli69157414) July 1, 2022

ويأتي نبأ وفاة فتاة "الاستوب" بعد يومين فقط من إعلانها في بث مباشر عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "طلبها الطلاق من زوجها"، بعد أقل من أسبوعين على زواجها.

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جدير بالذكر أن حفل زفاف الفتاة السودانية إسلام والمعروفة باسم "فتاة الأستوب"، شغل السودانيين على وسائل التواصل، خاصة وأنها كسبت شهرة بعد وقوفها على إشارة مرور ورفعها لافتة تقول: "عايزة عريس، أرغب في الزواج، أقبل التعدد".

المصدر: مواقع سودانية محلية