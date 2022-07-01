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القوات الإسرائيلية تعتدي على جنازة سيدة فلسطينية في بيت أمر (صور + فيديو)

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القوات الإسرائيلية تعتدي على جنازة سيدة فلسطينية في بيت أمر (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
القوات الإسرائيلية تعتدي على جنازة سيدة فلسطينية في بيت أمر
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هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، جنازة مواطنة فلسطينية أثناء محاولة نقلها إلى داخل بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة "شهاب" أن القوة الإسرائيلية منعت إدخال جثمان المواطنة المتوفية إلى بلدتها شمالي الخليل، دون أي سبب.

وأفادت بأن الجنود الإسرائيليين دفعوا الجثمان أكثر من مرة وحاولوا إسقاطه.

وأكدت الوكالة الفلسطينية أن مشهد مهاجمة جنازة المواطنة الفلسطينية، يوم الجمعة، هو مشهد متكرر لما جرى في جنازة الصحفية والإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في 11 مايو الماضي.

هذا، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية بأن الشبان الحاملين لنعش جثمان المواطنة المتوفية تصدوا لعناصر الجيش الإسرائيلي، وسعوا لإدخاله بالقوة إلى داخل البلدة من أجل دفنها في مقبرتها، رغم إطلاق الجنود الإسرائيليين لقنابل الغاز والصوت بالمكان، وهو الأمر الذي أدى لإصابة بعضهم بالاختناق.

وأكدت المصادر ذاتها أنه ورغم الاعتداء تمكن المواطنون من مواراة الجثمان في المقبرة.

وذكرت مصادر محلية أن اعتداء الجنود طال موكب تشييع نايفة الطوس، شقيقة الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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