سفارة واشنطن لدى ليبيا: نحث على استمرار الهدوء ونحذر من أي جهد لتحقيق المكاسب السياسية بالعنف

نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا مساء الخميس بيانا علقت فيه على مفاوضات جنيف حول الانتخابات، والأوضاع في ليبيا.

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وقالت في بيان: "تهنئ السفارة الأمريكية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، على التقدم المحرز في محادثات جنيف وعلى تمديد دورها في الأمم المتحدة".

وحثت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على سد الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

كما حثت السفارة الأمريكية على استمرار الهدوء، محذرة من أي جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت السفارة على أنه من الضروري البناء على التقدم نحو إدارة ومراقبة شفافة لعائدات النفط واستعادة الإنتاج الكامل على الفور لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.

المصدر: RT