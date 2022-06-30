شاهد.. معركة خطرة في مصر بين تجار المخدرات تتسبب بمقتل طفلة (فيديو)

تواصل النيابة المصرية التحقيق في مقتل طفلة بطلق ناري على خلفية اشتباك بين تجار المخدرات في منطقة بولاق الدكرور.

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وأمرت النيابة العامة، تشريح جثة الطفلة، لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكشف عدد من شهود العيان أن الفتاة تصادف مرورها أثناء ذهابها لشراء الطعام وليست طرفا في المشاجرة.

ونجحت مباحث الجيزة في ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما السلاح الناري وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر: القاهرة 24