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لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات إلى 5 أشخاص

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لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات إلى 5 أشخاص
AP Photo/Marwan Ali
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أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر جديد منذ قليل، ليرتفع عدد ضحايا المظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 5 قتلى، وقالت إن الشرطة اقتحمت المستشفيات واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

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وقالت اللجنة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن "روح شهيد خامس ارتقت قبل قليل، لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة حية في الرأس".

واضافت أن "عدد الشهداء لهذا اليوم  30 يونيو 2022 يرتفع إلى 5".

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن اثنين من المتظاهرين قتلوا في مدينة أم درمان، وذلك بعد الإعلان عن مقتل اثنين آخرين قبل ساعات.

ونوهت اللجنة إلى "كثرة الإصابات، ومنها الخطيرة جدا، في كل من مدن العاصمة الخرطـوم (أمدرمان، بحري، الخرطوم).

وقالت اللجنة إن عدد الضحايا الذين أحصتهم منذ انقلاب 25 من أكتوبر، ارتفع إلى 108 قتلى.

وفي بيان لاحق أفادت اللجنة أنها رصدت عددا من محاولات اقتحام المستشفيات في ولاية الخرطوم، وقالت إن الكوادر الطبية تتعرض لمضايقات.

وقالت اللجنة: "نحذر المجلس الانقلابي من المساس بالمرافق الصحية والكوادر الطيبة، وأن تبعات ذلك ستكون الانسحاب الكامل من كل المستشفيات دون استثناء".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قال أمس إن الجيش "لن يتهاون في تحقيق أمن واستقرار البلاد"، وذلك تعليقا على الدعوات إلى مظاهرات اليوم.

وأضاف أنه "لا اعتراض على ممارسة الحق في التعبير من خلال التظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولا يؤذي مصالح المواطنين".

المصدر: RT

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