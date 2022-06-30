لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات إلى 5 أشخاص

أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر جديد منذ قليل، ليرتفع عدد ضحايا المظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 5 قتلى، وقالت إن الشرطة اقتحمت المستشفيات واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

إقرأ المزيد

وقالت اللجنة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن "روح شهيد خامس ارتقت قبل قليل، لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة حية في الرأس".

واضافت أن "عدد الشهداء لهذا اليوم 30 يونيو 2022 يرتفع إلى 5".

لجنة أطباء السودان المركزية



عـــــاجل



ارتقاء شهيد خامس بمدينة الخرطوم



ارتقت قبل قليل روح شهيد خامس لم يتم التعرف على بياناته بعد إثر إصابته برصاصة حية في الرأس، أطلقتها بغدر قوات السلطة الانقلابية في #مليونية30يونيو في مدينة الخرطوم. pic.twitter.com/fBMbGBKmsU — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) June 30, 2022

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أن اثنين من المتظاهرين قتلوا في مدينة أم درمان، وذلك بعد الإعلان عن مقتل اثنين آخرين قبل ساعات.

ونوهت اللجنة إلى "كثرة الإصابات، ومنها الخطيرة جدا، في كل من مدن العاصمة الخرطـوم (أمدرمان، بحري، الخرطوم).

وقالت اللجنة إن عدد الضحايا الذين أحصتهم منذ انقلاب 25 من أكتوبر، ارتفع إلى 108 قتلى.

لجنة أطباء السودان المركزية

عـــــاجل



تتعرض المستشفيات في العاصمة الخرطـــــوم لمحاولات اقتحام متكررة، إننا نحذر من تداعيات هذا الفعل الذي لا يحترم حرمات المستشفيات والمرافق الصحية.



كما ننوه الثائرات والثوار بعدم الازدحام أمام وحول وداخل المستشفيات حتى يتسنى للأطبـاء والكوادر pic.twitter.com/pzisStCuki — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) June 30, 2022

وفي بيان لاحق أفادت اللجنة أنها رصدت عددا من محاولات اقتحام المستشفيات في ولاية الخرطوم، وقالت إن الكوادر الطبية تتعرض لمضايقات.

وقالت اللجنة: "نحذر المجلس الانقلابي من المساس بالمرافق الصحية والكوادر الطيبة، وأن تبعات ذلك ستكون الانسحاب الكامل من كل المستشفيات دون استثناء".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قال أمس إن الجيش "لن يتهاون في تحقيق أمن واستقرار البلاد"، وذلك تعليقا على الدعوات إلى مظاهرات اليوم.

وأضاف أنه "لا اعتراض على ممارسة الحق في التعبير من خلال التظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولا يؤذي مصالح المواطنين".

المصدر: RT