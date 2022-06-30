السيسي يقدم هدية لفئة من الشعب المصري بمناسبة 30 يونيو

أعلنت وسائل الإعلام المصرية تقديم حزب "مستقبل وطن" هدايا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من أهالي سيناء.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تم تقديم الهدايا تحت شعار مبادرة "هدية الرئيس" في إطار احتفال حزب مستقبل وطن بذكري ثورة 30 يونيو، حيث قدم الحزب مكافأة للسائقين الملتزمين بمحافظة شمال سيناء، متمثلة في استبدال سيارتهم الأجرة القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، حيث بلغ عدد أصحاب السيارات التى انطبقت عليهم شروط المبادرة 215 سائقا.

ونفذ حزب مستقبل وطن، خلال مبادرة "هدية الرئيس"، المرحلة الثالثة والرابعة باستبدال سيارات السائقين قديمة الصنع بسيارات حديثة 2022، بعد تقديم حصر مسبق لعدد 215 سيارة أجرة بشمال سيناء، تعمل على الغاز دعماً من الحزب لفئة مهمة وعزيزة في مجتمعنا السيناوي، والتى من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية للسائقين، وبيئية عبر الحد من التلوث البيئي، فضلا عن الارتقاء بالصناعة الوطنية للسيارات.

وأعلنت أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، رسميا تسجيل 215 مواطنا من أهل سيناء، وتم استبدال سياراتهم بسيارات حديثة تعينهم على عملهم بدون أي مقابل، مكافأة من الحزب لهذة الفئة، كما أعرب أصحاب السيارات السائقين بامتنانهم وتقديم الشكر للرئيس المصري.

وكشفت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تسليم السيارات المسجلة مسبقا بمبادرة هدية الرئيس لإحلال وتجديد السيارات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بدون أى مقابل، وذلك على 4 دفعات، والتي بدأت منذ اليوم السبت الماضى الموافق 25 يونيو وحتي أول أمس الثلاثاء الموافق 28 يونيو، وجاءت السيارات الجديدة بمساحات الـ7 راكب و5 راكب.

المصدر: الوطن