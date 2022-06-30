الإمارات.. قرار بشأن معاملة أبناء المواطنات بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة

أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارا بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

هذا وسيصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار.

وتقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.

المصدر: "الإمارات اليوم"