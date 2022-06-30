غانتس: إيران وحزب الله حاولا الإضرار بأنشطة اليونيفيل

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأجهزة الأمنية الإيرانية بالتخطيط مع "حزب الله" اللبناني لـ"الإضرار بعمل قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (اليونيفيل)".

وقال غانتس، في مؤتمر "أسبوع الإنترنت"، المنعقد في جامعة تل أبيب: "يمكنني أن أكشف اليوم أن أنشطة الأجهزة الأمنية الإيرانية بالتعاون مع حزب الله، تم تحديدها مؤخرا، من أجل الإضرار بأنشطة قوات اليونيفيل في لبنان".

وأضاف أن هذا كان "من خلال تنفيذ عملية إلكترونية تهدف إلى سرقة مواد حول انتشار اليونيفيل في المنطقة، واستخدامها من قبل حزب الله، فهذه محاولة أخرى من جانب إيران وحزب الله للإضرار بمواطني لبنان واستقرار البلاد".

المصدر: "معا"