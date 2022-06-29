إعلام إسرائيلي: "حماس" تسمح لمدني إسرائيلي دخول قطاع غزة لبحث صفقة تبادل أسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن حركة "حماس" وافقت على دخول ناشط مدني إسرائيلي إلى قطاع غزة لبحث صفقة تبادل أسرى بين الحركة والسلطات الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن "حماس" سمحت لناشط إسرائيلي بالدخول لغزة بهدف تحريك ملف تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن "اسمه يوئيل مارشاك، وهو ناشط إسرائيلي مدني في حركة "الكيبوتس"، حيث يروج منذ فترة زمنية مع فلسطيني من القطاع، يدعى سامي عبيد وهو ناشط معروف في غزة، بالترويج لإتمام صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل".

ولفتت إلى أن "الإسرائيلي يمثل عائلات الأسرى الإسرائيليين الأربعة، حيث يحاول منذ العام 2018، الوصول إلى قطاع غزة، والعمل على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، في وقت سبق ورفضت الحركة هذا الأمر من قبل".

وكانت كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، قد نشرت الثلاثاء، لقطات تعرض لأول مرة لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.

المصدر: "سبوتنيك"