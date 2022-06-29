فقدان 30 مهاجرا إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن زورقا مطاطيا واهيا انهار وغرق في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، ما أسفر عن فقدان ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم نساء وأطفال.

وأفادت المنظمة الدولية بأن الزورق غرق في طريق مميت في وسط البحر المتوسط، مبينة أن سفينة إنقاذ تديرها منظمة أطباء بلا حدود وصلت إلى القارب، وتمكنت من إنقاذ عشرات المهاجرين الآخرين بينهم بعض النساء. ماتت امرأة حامل على متن سفينة الإنقاذ جيو بارنتس.

وقالت المنظمة إن من بين المهاجرين المفقودين، خمس نساء وثمانية أطفال.

برزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور مهيمنة للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

استفاد مهربو البشر في السنوات الأخيرة من الفوضى في ليبيا، حيث يقومون بتهريب المهاجرين عبر حدود البلاد الطويلة مع ست دول. وبعد ذلك يتم تعبئة المهاجرين في قوارب مطاطية غير مجهزة وينطلقون في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

المصدر: AP