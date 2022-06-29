العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة سمو #وزير_الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة #قطر لدى المملكة.#واسpic.twitter.com/S460mH4Nu1 — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 29, 2022

المصدر: "واس"