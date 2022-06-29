السلطات اليونانية تنقل 60 لبنانيا إلى أراضيها بعد إنقاذهم من قارب كاد أن يغرق

أفادت مصادر لقناة "الجديد" اللبنانية بأن السلطات اليونانية نقلت 60 مواطنا لبنانيا إلى أراضيها بعد إنقاذهم من قارب كاد أن يغرق.

وذكرت القناة أنه "بعد الروايات المتعددة عن غرق مركب يقل لبنانيون من عكار على متن مركب أكدت المصادر أن السلطات اليونانية نقلت 60 لبنانيا إلى أراضيها بعد إنقاذهم من قارب كاد أن يغرق بعد توجههم على متنه من شاطئ العبدة في عكار (شمالي البلاد)، ليل الخميس الماضي، إلى أوروبا أملا باللجوء بطريقة غير شرعية".

وبحسب أحد المغادرين فهم الآن موجودون على الأراضي اليونانية بعد أن بلغوا المياه الإقليمية الإيطالية.

المصدر: "الجديد"