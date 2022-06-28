خبير مياه مصري لـRT: التنبؤات تشير إلى زيادة الأمطار في يوليو عن المعدل بمناطق حوض النيل (صور)

أكد خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي في تصريح خاص لـRT أن البيانات والتنبؤات تشير إلى ازدياد كمية الأمطار في شهر يوليو عن المعدل في مناطق حوض النيل.

وقال شراقي إنه "طبقا للبيانات والنماذج الرياضية وتنبؤات IGAD فإن المعطيات تشير إلى زيادة الأمطار خلال الموسم الحالي عن المعدل في مناطق حوض النيل الإثيوبية التي يأتي منها 85% من إيراد نهر النيل، وتزداد دقة التوقعات كلما اقتربت الفترة، وبناء على ذلك تأتي توقعات يوليو أعلى من المتوسط في مناطق النيل الإثيوبية، وفى جنوب وغرب دارفور في السودان، ومتوسطة في ولايتي النيل الأزرق والقضارف".

وأضاف أن "بحيرة سد النهضة ستستعيد 2 مليار م3 تم صرفها من خلال فتحتي التصريف بمقدار حوالي 50 مليون م3/يوم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الأول من يوليو، ثم يبدأ التخزين الثالث لحوالي 5 مليار م3 حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس في حالة استمرار فتح فتحتي التصريف، عندها تبدأ المياه في التدفق من أعلى الممر الأوسط، وفي حالة غلقهما سوف ينتهى التخزين بنهاية يوليو، وفي جميع الأحوال فإن التخزين الثالث سوف يتم أغلبه في شهر يوليو وليس أغسطس وسبتمبر كما أعلن مدير سد النهضة منذ عدة أسابيع".

ولفت إلى أن "الصور الفضائية تشير اليوم إلى زيادة طفيفة فى مخزون البحيرة وكذلك زيادة كميات السحب مما أثر على وضوح الصور، مع استمرار فتحتي التصريف وتشغيل التوربين".

المصدر: RT