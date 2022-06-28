أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

بحث أمير قطر تميم بن حمد مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج

ونقل طحنون تحيات رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهما لأمير قطر دوام الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق مزيدا من الرفعة والرخاء والازدهار في ظل قيادته.

كما بعث الأمير القطري تحياته وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير والتقدم والتنمية لشعبيهما الشقيقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: وام