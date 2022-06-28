مصر.. السجن 15 عاما وغرامة بملايين الجنيهات لسائق قطار ومساعده

أصدرت محكمة مصرية حكمها بمعاقبة 8 متهمين في حادث قطاري طهطا، الذي نتج عنه وفاة 21 شخصا، وإصابة 227 آخرين.

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صدر الحكم بمعاقبة كل من أبو الحجاج صبري، مساعد قطار إسباني 2011، وجمال منصور أحمد حسانين، قائد القطار رقم 2011 إسباني، بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامهم بالتعويض لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدة بمبلغ 28 مليون و942 ألف جنيه.

كما عاقبت المحكمة في حادث قطاري طهطا كل من محمد علي عبد النبي سليمان، سن 54، قائد القطار 157 مميز، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وعمرو عبد الراضي أحمد حسين، سن 51، قائد قطار 157 مميـز، ومحمد خليفه أحمد بخيت، سن 46، مشرف قطار 157 مميز، بالحبس سنتين، عما أسند إليهما من اتهامات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس من عام 2021، إثر اصطدام قطار إسباني يحمل رقم 2011 بقطار آخر مميز رقم 157 بالقرب من مزلقان الصوامعة دائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج، ما أدى إلى مصرع 21 شخصا وإصابة 227 آخرين.

المصدر: القاهرة 24