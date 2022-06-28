وكالة: مقتل عنصرين من "قسد" بقصف تركي بالحكسة وانفجار عبوة ناسفة وسط الرقة في سوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية بأن عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قتلا في قصف تركي على مقر لهم بالحسكة شرقي سوريا.

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ونقلت "سبوتنيك" عن المصادر قولها: "قتل مسلحان اثنان من قوات "قسد" وأصيب آخرون بقصف القوات التركية بالمسيرات مقرا لقسد بريف المالكية شمال شرق الحسكة".

وذكرت "سبوتنيك" أن عبوة ناسفة انفجرت في شارع المنصور وسط مدينة الرقة شرقي سوريا دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

وأفادت نقلا عن مصادر محلية بأن "قسد، التي تسيطر على مدينة الرقة، فرضت طوقا أمنيا في المكان فور وقوع الانفجار، مع توافد لسيارات الإسعاف".

وأمس الاثنين، أوضح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء هجوم نفذه مسلحون على منزل في درعا بسوريا.

المصدر: "سبوتنيك"