 
مباشر

رئيس الوزراء الأردني يكشف عن أوضاع محافظة العقبة بعد حادث تسرب الغاز

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الأردني يكشف عن أوضاع محافظة العقبة بعد حادث تسرب الغاز
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbf3

كشف رئيس الوزراء الأردني، اليوم الثلاثاء، عن الأوضاع في محافظة العقبة، بعد مصرع وإصابة المئات جراء حادث تسرب الغاز السام أمس الاثنين.

إقرأ المزيد
قادة ورؤساء دول يعزون بضحايا حادث تسرب الغاز السام في الأردن
قادة ورؤساء دول يعزون بضحايا حادث تسرب الغاز السام في الأردن

وفي تصريحات صحفية، أكد بشر الخصاونة أن "الحياة عادت إلى طبيعتها في محافظة العقبة وتم استئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل بعد حادثة تسرب غاز سام من صهريج في الميناء"، مشيرا إلى أن "الوضع بات تحت السيطرة".

وأوضح الخصاونة قائلا: "إن الطوق الأمني الموجود في الميناء سيبقى في محيط الحادثة، بهدف التأكد من عدم تأثير الغاز على المواطنين".

وأمس الاثنين، أسفر تسرب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة عن مقتل 13 شخصا، وإصابة المئات، بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمان، وفق ما أكدت السلطات الأردنية.

إقرأ المزيد
الأردن.. مقطع فيديو يظهر حجم انتشار الغاز السام في العقبة.. إلى أين تتجه الغيمة الصفراء؟ (فيديو)
الأردن.. مقطع فيديو يظهر حجم انتشار الغاز السام في العقبة.. إلى أين تتجه الغيمة الصفراء؟ (فيديو)

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا