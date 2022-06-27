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الكويت تعلن وقف إصدار سمات الدخول إليها "حتى إشعار آخر"

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الكويت تعلن وقف إصدار سمات الدخول إليها
AP
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها أوقفت إصدار سمات الدخول، العائلية والسياحية، إلى الدولة حتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الإثنين.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن قطاع شؤون الإقامة أوقف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، وأن ذلك يأتي "نظرا لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية لمصلحة العمل وتطويره".

المصدر: RT

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