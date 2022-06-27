عقب تسرب الغاز السام.. إسرائيل تعرض المساعدة على الأردن

عرض رئيس بلدية ايلات الإسرائيلية ايلي لنكري، المساعدة على الأردن عقب مقتل 13 شخصا وإصابة 251 آخرون جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة في جنوب الأردن.

وفي رسالة وجهها إلى محافظ العقبة محمد الرفايعة، أعرب لنكري عن تعازيه إثر سقوط ضحايا، وتمنى للجرحى الشفاء العاجل، عارضا تقديم المساعدة.

بدوره، شكر محافظ العقبة، رئيس بلدية إيلات، مؤكدا أنه لن يتردد في طلب المساعدة.

هذا وقال مدير صحة العقبة جمال عبيدات إن "المستشفيات في العقبة ممتلئة، ولا يمكنها استقبال الحالات"، مشيرا الى ان "حالة المصابين الموجودين في المستشفيات بين المتوسطة والحرجة".

ودعا سكان العقبة "للبقاء في بيوتهم وإغلاق الشبابيك من باب الاحتياط"، مشيرا إلى أن "المادة الموجودة في الجو حرجة جدا".

المصدر: RT + "أ ف ب"