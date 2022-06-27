الجيش الأردني يتدخل في حادثة تسرب الغاز بالعقبة.. واجتماع طارئ برئاسة الخصاونة لإدارة الأزمة

تدخل الجيش الأردني في حادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة، وأرسل 4 طائرات لإخلاء المصابين، بينما ترأس رئيس الوزراء اجتماعا طارئا في غرفة العمليات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الجيش الأردني حرك "أربع طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإخلاء المصابين".

رئيس الوزراء بشر الخصاونة ترأس اجتماعا في غرفة العمليات بمحافظة العقبة، بحضور وزيري الداخلية والصحة والمسؤولين في العقبة، للوقوف على حيثيَّات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز، والجهود المبذولة للتَعامل معه، حسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد كان في غرفة عمليات المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، "منذ اللحظات الأولى لحادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة".

المصدر:"بترا"