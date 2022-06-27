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اتحاد الشغل التونسي يقر الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام

أخبار العالم العربي

اتحاد الشغل التونسي يقر الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام
Globallookpress
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قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التونسي، اليوم الاثنين، بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وآخر في القطاع العام مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد موعدهما وتراتيبهما.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أن هذا القرار اتخذ بسبب عدم وجود ''آذان صاغية من الحكومة رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية''، معتبرا أن "حكومة نجلاء بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية".

يذكر أنه تم في 16 يونيو الحالي تنفيذ إضراب عام في مؤسسات ومنشآت القطاع العمومي بعد عدم استجابة الحكومة لدعوة المنظمة الشغيلة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد ب"المعطّل للحوار".

المصدر: "موزاييك أف إم"

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