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الأردن.. 4 وفيات وعشرات المصابين في "تسرب غاز سام" في ميناء العقبة

الأردن.. 4 وفيات وعشرات المصابين في "تسرب غاز سام" في ميناء العقبة

أخبار العالم العربي

الأردن.. 4 وفيات وعشرات المصابين في
من موقع تسرب الغاز السام ـ (مديرية الأمن العام الأردنية)
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توفى 4 أشخاص وأصيب 70 آخرون جراء "تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة"، حسبما أعلن التلفزيون الأردني.

وكالة الأنباء الأردنية نقلت عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وأضاف الناطق أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".

المصدر: التلفزيون الأردني + "بترا"

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