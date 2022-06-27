الأردن.. 4 وفيات وعشرات المصابين في "تسرب غاز سام" في ميناء العقبة

من موقع تسرب الغاز السام ـ (مديرية الأمن العام الأردنية)

توفى 4 أشخاص وأصيب 70 آخرون جراء "تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة"، حسبما أعلن التلفزيون الأردني.

وكالة الأنباء الأردنية نقلت عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

#عاجل | 4 وفيات و 70 إصابة جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة #الأردن#التلفزيون_الأردني — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 27, 2022

وأضاف الناطق أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".

المصدر: التلفزيون الأردني + "بترا"