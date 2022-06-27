مصر.. القبض على طالب يدرس في أوكرانيا

كشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا في مصر راجي تواضروس، ضبط طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب بأوكرانيا، انتحل صفة طبيب بقسم استقبال مستشفى أبو تشت المركزي، شمالي محافظة قنا.

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وأوضح تواضروس أنه "أثناء مرور اللجنة الوزارية على مستشفى أبو تشت المركزي لتفقد سير العمل تبين تواجد طبيب داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، وعندما أثار شكوك اللجنة، طلبت بطاقة هويته الشخصية والكارنية الخاص به، ليتبين أنه طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب بدولة أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الطالب كان بصحبة طبيب آخر إلا أن اللجنة حضرت للمستشفى بعد استقبالها عدة شكاوى.

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا أنه في انتظار التقرير النهائي للمستشفى لإحالة المسؤولين عن الواقعة للنيابة الإدارية، مردفا: المخطئ دائما بياخد عقابه.

المصدر: القاهرة 24